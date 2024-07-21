Дэн Хукер: сейчас Исраэль бьёт словно грузовик. Жду не дождусь его возвращения в октагон

Топовый боец лёгкого дивизиона (до 70 кг) UFC новозеландец Дэн Хукер рассказал о физическом состоянии своего друга и бывшего обладателя титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) нигерийца Исраэля Адесаньи.

«Сейчас у меня даже не получается спарринговать с Иззи. Мне кажется, он весит сейчас порядка 105 кг, исходя из того, как он бьёт. Я ему говорю: «Просто пробей мне ногу». Он ударил — и это было чертовски сильно. Потом я сказал ему: «А, чёрт. Пошёл бы ты!» Какое-то время Иззи не было, поскольку он занимался восстановлением организма и лечением травм, которые у него накопились. Он потратил много времени, чтобы набрать в силе и массе. Братан, сейчас он бьёт словно грузовик. Поэтому жду не дождусь его возвращения в октагон. Так что если кто-то решится проникнуть в дом к Иззи и залезть к нему в холодильник, то вас будет ждать сюрприз», — приводит слова Дэна Хукера портал Give me Sport.