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Тренер Кроуфорда рассказал о помощи Андре Уорда перед боем с Мадримовым

Тренер Кроуфорда рассказал о помощи Андре Уорда перед боем с Мадримовым
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Брайан Макинтайр, тренер лидера рейтинга pound-for-pound и чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Теренса Кроуфорда, рассказал о помощи Андре Уорда его подопечному.

Напомним, 4 августа в Лос-Анджелесе (США) Кроуфорд бросит вызов чемпиону WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) узбеку Исраилу Мадримову.

«Я ожидаю доминирующего выступления от Теренса. Мы пригласили Андре Уорда. Они немного пообщались, и Теренс получил несколько советов касательно того, что ему стоит ожидать в более тяжёлой весовой категории. Они с Андре хорошие друзья», — сказал Макинтайр в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, ранее в Сети появилось фото спарринга Кроуфорда и Уорда, завершившего профессиональную карьеру.

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