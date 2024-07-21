Александр Волкановски проанализировал поединок между Аспиналлом и Блэйдсом

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски дал прогноз на бой между действующим обладателем титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) англичанином Томом Аспиналлом и топовым американским бойцом Кёртисом Блэйдсом.

«Кёртис Блэйдс — прекрасный борец и очень сложный соперник для любого тяжа, поскольку его база — борьба. Он из тех парней, которые могут победить любого соперника. У него с каждым боем прогрессирует ударная техника, но многие могут считать его удары и поймать на контратаке. Аспиналл же боец, который также имеет большой борцовский опыт за спиной, а также достаточно быстрый и ловкий для тяжёлого веса. Он прекрасно разбирается в подборе дистанции и тайминге. У него есть и хорошая стойка, и хороший грэпплинг. Кёртис не заслуживает того, чтобы его выставляли андердогом в этом бою. Однако, на мой взгляд, за счёт навыков и опыта в борьбе Аспиналл победит. Мой фаворит в этом бою — Том», — приводит слова Волкановски портал Bloody Elbow.