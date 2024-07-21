«Это будет захватывающий бой». Волкановски — о поединке Эдвардс — Мухаммад

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски дал прогноз на бой между действующим обладателем титула UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг) англичанином Леоном Эдвардсом и топовым палестинским бойцом Белалом Мухаммадом.

«Это будет действительно захватывающий бой, и я собираюсь поставить на победу Леона. Этот парень очень разносторонний боец — он владеет приличными навыками и в грэпплинге, и в борьбе, хотя до недавнего времени все считали его только ударником. Но ему удалось победить Колби, а также контролировать его на земле. Это показывает, насколько хорош Леон.

Кроме того, мне нравится его ударка — она очень точна. Леон не берёт дополнительные риски так же, как и Белал. Многим бойцам приходится трудно в бою с Мухаммадом, поскольку тот работает так же безопасно, как и Эдвардс. В первом бою Белал был довольно агрессивен. Как мне кажется, он будет таким же и в этом поединке, что будет на руку Леону. Эдвардс в хорошей форме, и он оставит всего себя в октагоне, так что победа будет за ним», — приводит слова Волкановски портал Bloody Elbow.