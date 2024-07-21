Чимаев: Стрикленд сказал, что побил меня на спарринге. Но ребята видели, как я его душил

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе UFC, рассказал, что доминировал в спарринге с известным американским бойцом Шоном Стриклендом и победил его.

«Стрикленд? Мы в соцсети чуть-чуть поболтали. Пару словечек, можно сказать. Туда-сюда. Он сказал, что на спарринге меня побил. Но там ребята были, которые видели, как я его душил и бил. Даже видео есть. С ним тоже есть [история]. Интересно выйти в клетку и посмотреть, кто сильнее», – сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

Напомним, 22 июня 2024 года Чимаев должен был подраться на турнире UFC в Саудовской Аравии. Он должен был встретиться с австралийцем Робертом Уиттакером, однако бой отменили из-за проблем Хамзата со здоровьем.