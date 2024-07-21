БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Рад, что Хамзат нашёл время сказать эту чушь». Стрикленд отреагировал на слова Чимаева

«Рад, что Хамзат нашёл время сказать эту чушь». Стрикленд отреагировал на слова Чимаева
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд отреагировал на слова топового непобеждённого бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева. Ранее тот заявил, что во время спарринга доминировал над американским бойцом.

«Рад, что Хамзат нашёл время сказать эту чушь. Мне казалось, что он слишком занят, поскольку пытается убежать от криптомошенников и военных», — написал в своих социальных сетях Стрикленд.

Напомним, 22 июня 2024 года Хамзат Чимаев должен был подраться на турнире UFC в Саудовской Аравии. Борз должен был встретиться с бывшим чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером, однако поединок отменили из-за проблем Хамзата со здоровьем.

Материалы по теме
Чимаев: Стрикленд сказал, что побил меня на спарринге. Но ребята видели, как я его душил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android