«Рад, что Хамзат нашёл время сказать эту чушь». Стрикленд отреагировал на слова Чимаева

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд отреагировал на слова топового непобеждённого бойца UFC чеченца Хамзата Чимаева. Ранее тот заявил, что во время спарринга доминировал над американским бойцом.

«Рад, что Хамзат нашёл время сказать эту чушь. Мне казалось, что он слишком занят, поскольку пытается убежать от криптомошенников и военных», — написал в своих социальных сетях Стрикленд.

Напомним, 22 июня 2024 года Хамзат Чимаев должен был подраться на турнире UFC в Саудовской Аравии. Борз должен был встретиться с бывшим чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером, однако поединок отменили из-за проблем Хамзата со здоровьем.