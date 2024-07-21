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Том Аспиналл: у Александра Волкова, безусловно, есть навыки, чтобы победить меня

Том Аспиналл: у Александра Волкова, безусловно, есть навыки, чтобы победить меня
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл рассказал о своём отношении к идее провести реванш с топовым российским тяжеловесом Александром Волковым.

«В первый раз, когда мы дрались, для него всё прошло не так хорошо. Не могу уверенно говорить, что будет в будущем, но я открыт для любого вызова. Волков — жёсткий соперник. Тогда мне удалось победить его в первом раунде, и верю, что смогу сделать то же самое снова. Не хочу проявить неуважение к Волкову, поскольку считаю его отличным бойцом, но просто считаю, что я лучше его. Однако каждый бой в ММА является особенным, поэтому у него, безусловно, есть навыки, чтобы победить меня. Не могу сказать о нём ничего плохого, но, с точки зрения мастерства, считаю себя лучше», — приводит слова Аспиналла портал Sherdog.

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