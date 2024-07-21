В команде Дэвиса отреагировали на отказ Ломаченко от боя

Кенни Эллис, член тренерского штаба непобеждённого чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Джервонты Дэвиса, прокомментировал новость об отказе украинца Василия Ломаченко от поединка с его подопечным.

«Если Ломаченко не мотивирует шанс стать лицом бокса, то его команде нужно повесить его перчатки так, чтобы он больше никогда их не достал. С ним покончено», — написал Эллис в социальных сетях.

Напомним, в мае Ломаченко вернулся на ринг после годичного отсутствия и завоевал вакантный титул IBF в лёгком весе (до 61,2 кг), после чего его промоутер Боб Арум заявил о переговорах с командой Дэвиса. Позже менеджер Ломаченко Эгис Климас сообщил, что украинец не хочет драться в 2024 году.

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