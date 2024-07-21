Том Аспиналл рассказал, как относится к русским людям

Временный обладатель чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл рассказал о своём отношении к русским людям.

«Исходя из своего личного опыта общения с русскими, я нахожу их по-настоящему уважительными, позитивными, просто приятными и искренними людьми, с которыми легко ладить. И как бойцы они просто великолепны. Они хороши везде. Все они, как и я, всю жизнь занимались боевыми искусствами, во всяком случае те, с кем мне приходилось делить октагон. И, по крайней мере, по моему опыту, они просто очень уважительные люди», — приводит слова Тома портал Sherdog.

Ранее Том Аспиналл рассказал о своём отношении к идее провести реванш с топовым российским тяжеловесом Александром Волковым.