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Том Аспиналл рассказал, как относится к русским людям

Том Аспиналл рассказал, как относится к русским людям
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Временный обладатель чемпионского пояса UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл рассказал о своём отношении к русским людям.

«Исходя из своего личного опыта общения с русскими, я нахожу их по-настоящему уважительными, позитивными, просто приятными и искренними людьми, с которыми легко ладить. И как бойцы они просто великолепны. Они хороши везде. Все они, как и я, всю жизнь занимались боевыми искусствами, во всяком случае те, с кем мне приходилось делить октагон. И, по крайней мере, по моему опыту, они просто очень уважительные люди», — приводит слова Тома портал Sherdog.

Ранее Том Аспиналл рассказал о своём отношении к идее провести реванш с топовым российским тяжеловесом Александром Волковым.

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