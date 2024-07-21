«У меня нет желания видеть, как Майк получает травму». Порье — о поединке Тайсон — Пол

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье выступил против организации боксёрского поединка между легендарным соотечественником Майком Тайсоном и известным блогером Джейком Полом.

«Я не хотел, чтобы это произошло. Послушайте, Майку почти 60 лет. Надеюсь, что этот поединок никогда не состоится. У меня просто нет желания видеть, как Майк выходит и получает травму. Ему скоро 60 лет, и он дерётся с молодым парнем, который является достаточно атлетичным и имеет финансы, чтобы тренироваться в самых лучших условиях. Он реально опасен. У меня нет неуважения или неприязни к Джейку. Я был на его поединке с Тайроном Вудли», — приводит слова Дастина Порье портал MMAFighting.