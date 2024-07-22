Ян Блахович дал характеристику Магомеду Анкалаеву

Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) поляк Ян Блахович высказался в адрес топового российского бойца Магомеда Анкалаева.

«Магомед жёсткий и отличный боец. Бой против него был для меня тяжёлым, так что, возможно, матчмейкеры также устроят нам реванш. Посмотрим. Анкалаев отличный боец, но я не знаю, что с ним происходит», — приводит слова Блаховича портал Sportskeeda.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.