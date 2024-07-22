Российский боец Андрей Пуляев выступит на Dana White Contendre Series

Российский боец смешанных единоборств Андрей Пуляев подписал контракт на бой, который состоится в рамках телешоу Dana White Contender Series (DWCS).

Поединок Пуляева состоится 27 августа в Лас-Вегасе. Его соперником станет американец Лиам Андерсон (7-1 ММА). В случае успешного и яркого выступления Андрей сможет получить шанс подписать контракт с лигой UFC.

Пуляев начал свою карьеру после участия в серии селекционных турниров «Путь в RCC». Андрей стал единственным российским бойцом, которому трижды давали возможность участия в отборе: дважды он дошёл до финала и один раз одержал победу.

Этот успех открыл Пуле дорогу в профессионалы — боец подписался в SFC и за два года успел одержать восемь побед.