Минеев рассказал, о чём думал перед боем с Исмаиловым

Российский боец Владимир Минеев рассказал о своих мыслях перед поединком с Магомедом Исмаиловым.

«Перед выходом на бой думал о том, что я от этого подустал. Но к концу поединка подумал, что всё‑таки можно и продолжить. Всё зависит от интереса зрителей и от того, как Гаджиев покажет дипломатические способности и сможет меня заинтересовать», — сказал Минеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 20 июля в Москве прошёл большой боксёрский вечер, в главном событии которого встретились известные бойцы ММА и давние соперники Владимир Минеев и Магомед Исмаилов. Бой состоялся по правилам бокса и был рассчитан на восемь раундов по три минуты. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Минеева единогласным решением судей.

Это стал третий бой между Минеевым и Исмаиловым. В октябре 2021 года победу одержал Владимир, а Магомед даже потерял сознание. В октябре 2018 года в их противостоянии была зафиксирована ничья.

Минеев — про патриотов, Кологривого и поп-ММА: