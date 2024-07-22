В команде российского чемпиона Муртазалиева высказались о возможном бое с Цзю

Эгис Климас, менеджер чемпиона IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянина Бахрама Муртазалиева (22-0, 16 KO), высказался о потенциальном поединке подопечного с австралийцем Тимом Цзю.

«Мы определённо не будем драться с Цзю в Австралии, но мы с радостью провели бы с ним бой. США – лучшее место для этого, в противном случае мы могли бы отправиться в Саудовскую Аравию», — приводит слова Климаса издание BoxingScene.

Напомним, ранее стало известно, что Цзю может провести отборочный поединок по линии IBF во второй половине сентября.

Муртазалиев завоевал вакантный титул, оставленный американцем Джермеллом Чарло, в июне, досрочно победив в 11-м раунде немца Джека Кулкая.