БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Головкин: я не объявлял о завершении карьеры

Головкин: я не объявлял о завершении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 KO) сообщил, что пока решил повременить с вопросом о завершении профессиональной карьеры.

«Я не завершил карьеру. Я не объявлял о завершении карьеры, не в моей натуре объявлять о таком.
Для меня жизнь – это моменты, и если появится возможность или что-то появится на горизонте, мы сможем снова увидеть Геннадия Головкина в ринге», — сказал Головкин в интервью YouTube-каналу Mayan Tiger Sports Journalist.

Напомним, последний поединок Головкин провёл в сентябре 2022 года, когда проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцу Саулю Альваресу.

Материалы по теме
Головкин заявил, что хочет выхода Казахстана из IBA

Фанаты восторженно встретили казахстанского боксёра Геннадия Головкина

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android