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Кроуфорд: не отношусь к Мадримову легкомысленно

Кроуфорд: не отношусь к Мадримову легкомысленно
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Чемпион мира в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound Теренс Кроуфорд высказался о своём сопернике узбеке Исраиле Мадримове, поединок с которым состоится 4 августа в Лос-Анджелесе (США).

«В моей голове всё предельно понятно — это 4 августа и Исраил Мадримов. Я не думаю и не беспокоюсь о Канело или другом бойце. Всё, что имеет значение, — это 4 августа. Это единственный бой в моей голове.

Станет ли бой с Мадримовым сложнейшим? Возможно. Любой мой бой в прошлом мог быть сложнейшим. Я не узнаю, пока не зайду в ринг. Исраил крепкий соперник, и мы определённо не воспринимаем его легкомысленно», — сказал Кроуфорд в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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