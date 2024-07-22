«Сам не ожидал, что буду бороться». Гаджиясулов — о дебюте в UFC

Непобеждённый российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Магомед Гаджиясулов прокомментировал свой дебют в престижнейшей организации мира.

Напомним, на турнире UFC on ABC 6, состоявшемся в июне в Саудовской Аравии, Гаджиясулов победил раздельным решением бразильца Брендсона Рибейру.

«У меня вообще был план драться в стойке, я сам не ожидал, что буду бороться. Во время всего лагеря я не делал акцента на борьбу, больше работал в стойке. Хотел ярко выступить, но он мне отбил ногу в первом раунде и было тяжело стоять, поэтому включился план Б — начал бороться», — сказал Гаджиясулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.