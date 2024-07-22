Эдди Хирн сказал, что должен сделать Джошуа для победы над Дюбуа

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о его предстоящем поединке с соотечественником Даниэлем Дюбуа, который состоится 21 сентября в Лондоне (Великобритания).

«Если Дюбуа будет драться так же, как в бою с Филипом Хрговичем, то для него всё может закончиться очень быстро. Всё может закончиться в начале поединка, но Дюбуа опасен.

Джошуа не должен обмениваться ударами с ним. Нужна точность, мощь и взрывная сила. И необходимо правильно подбирать время для ударов», — приводит слова Хирна DAZN.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

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