Боец RCC Рагозин: до четвёртого раунда бой Минеева и Исмаилова был близким

Боец RCC Михаил Рагозин высказался о боксёрском поединке между соотечественниками Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым, состоявшемся на минувших выходных в Москве.

«До четвёртого раунда был близкий бой. Мага много попадал, но потом пропустил удар и упал в нокдаун. После этого всё пошло по плану Владимира. Этот удар — это бойцовская чуйка. В этот день он был реально лучше.

Мага красавчик, конечно. Показал характер, силу духа, силу воли, достоял до конца, непонятно как, если честно. Чемпионская выдержка. Ему уважение за это. Большой урон, желаю скорейшего выздоровления.

Вообще, оба были отлично готовы, даже судя по форме, чисто внешне, визуально.

Ещё есть такая вещь в единоборствах, в спорте, что какой-то соперник тебе просто не подходит. По стилю, по манере, максимально неудобный, максимально некомфортный для тебя, именно для твоего видения боя. И вот Владимир именно для Магомеда максимально неудобный. И лучше Магомеду с ним больше боёв не проводить, потому что, я думаю, по каким бы правилам они ни дрались, тяжело будет.

Сейчас Ивана ждёт бой против Владимира на RCC, и я уже говорил несколько раз, что хочу разделить клетку с Магомедом. Мне кажется, было бы круто наш бой поставить соглавным, а бой Штырков vs Минеев — главным. Если, конечно, Магомед восстановится и захочет выступить в родной стихии — по ММА. Есть что-то в этом», — сказал Рагозин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.