Новичок UFC Гаджиясулов: в США большие траты на кэмп и жильё

Непобеждённый российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Магомед Гаджиясулов высказался о трудностях подготовки к выступлениям в Соединённых Штатах.

Мне на этот турнир было проще готовиться, потому что я был дома. Если дадут бой в Америке, я поеду. Но готовиться тут было легче. В США это перелёты, акклиматизация, большие траты на кэмп и жильё. Говорят, в Саудовской Аравии в следующем году будет три турнира и два в Абу-Даби. Так что, думаю, выступать здесь тоже хорошая идея», — сказал Гаджиясулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, на турнире UFC on ABC 6, состоявшемся в июне в Саудовской Аравии, Гаджиясулов победил раздельным решением бразильца Брендсона Рибейру.