Магомед Гаджиясулов рассказал о травме, полученной в дебютном бою в UFC

Непобеждённый российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Магомед Гаджиясулов рассказал о травме, полученной в дебютном бою.

Напомним, на турнире UFC on ABC 6, состоявшемся в июне в Саудовской Аравии, Гаджиясулов победил раздельным решением бразильца Брендсона Рибейру.

«У меня никогда не было каких-то проблем с коленями, я ещё и много бегаю всегда тоже. Колени никогда не беспокоили в общем, но после боя мне врачи сказали, что нужно сделать снимок там же, в Саудовской Аравии. Я подумал, что ничего серьёзного, просто отбили ногу, ушиб.

Когда приехал сюда, то сделал МРТ, чтобы отправить в UFC, а там показало, что у меня полный разрыв мениска. Врачи говорят, что от ударов вряд ли это могло быть. Может быть, у меня была давно эта травма, может, был частичный разрыв, а я этого не чувствовал. А после боя, видимо, полностью порвался», — сказал Гаджиясулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.