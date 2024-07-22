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Гаджиясулов: с полным лагерем Алискеров выиграл бы у Уиттакера

Гаджиясулов: с полным лагерем Алискеров выиграл бы у Уиттакера
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Непобеждённый российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Магомед Гаджиясулов прокомментировал поражение средневеса и соотечественника Икрама Алискерова в бою с австралийцем Робертом Уиттакером.

Напомним, поединок состоялся на турнире UFC on ABC 6 в июне и завершился победой Уиттакера нокаутом в первом раунде.

«Да, он может [стать чемпионом]. И в UFC это тоже понимают, они же не зря ему предложили бой с Уиттакером. Икрам развит во всех аспектах, вы ещё его борьбу не видели. Он пока в стойке проводит свои бои. Но если он подключит борьбу, то соперникам будет очень тяжело. С полным лагерем он бы смог выиграть у Уиттакера», — сказал Гаджиясулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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