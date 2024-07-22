Дебютант UFC Гаджиясулов оценил шансы Умара Нурмагомедова в бою с Сэндхагеном

Непобеждённый российский полутяжеловес UFC Магомед Гаджиясулов высказался о предстоящем поединке в легчайшем дивизионе (до 61 кг) между соотечественником Умаром Нурмагомедовым и американцем Кори Сэндхагеном.

«Кори — очень сложный соперник для Умара, но, мне кажется, он сможет победить. Сэндхаген очень умный, очень опытный боец. У него сильная стойка, а в последних боях он показал хорошую борьбу. Но у Умара одна из лучших команд, так что, думаю, они подберут нужные ключи», — сказал Гаджиясулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Сэндхагена состоится 3 августа на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ).

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