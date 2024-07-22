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Гаджиясулов: Анкалаев может с Перейрой провести в стойке и пять раундов

Гаджиясулов: Анкалаев может с Перейрой провести в стойке и пять раундов
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Непобеждённый российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Магомед Гаджиясулов высказался о потенциальном титульном поединке между бразильцем Алексом Перейрой и соотечественником Магомедом Анкалаевым.

«У Анкалаева очень хорошая стойка, он себя отлично чувствует на ногах. Я думаю, что он и пять раундов может с ним в стойке провести. Он не лезет вперёд, не устраивает рубку, грамотно работает. Но если он будет ещё и переводить, то у Перейры будут большие проблемы», — сказал Гаджиясулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 234 в январе, Анкалаев нокаутировал во втором раунде бразильца Джонни Уокера.

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