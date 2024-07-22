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Магомед Гаджиясулов объяснил, в каком случае Махачев может превзойти достижения Хабиба

Магомед Гаджиясулов объяснил, в каком случае Махачев может превзойти достижения Хабиба
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Непобеждённый российский боец полутяжеловес UFC Магомед Гаджиясулов рассказал, в каком случае действующий чемпион организации в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев сможет превзойти достижения Хабиба Нурмагомедова.

«Мне кажется, что Ислам сможет превзойти достижения Хабиба, если станет чемпионом в двух весах. Думаю, что Хабибу только этого не хватило — взять пояс в 77 кг. На мой взгляд, так. Если Ислам выиграет титул в полусреднем, то превзойдёт Хабиба», — сказал Гаджиясулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Исламу Махачеву 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году и в октябре 2022-го завоевал чемпионский титул в лёгком весе, после чего провёл три защиты.

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