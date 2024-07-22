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Гаджиясулов: думаю, Волков может стать чемпионом UFC

Гаджиясулов: думаю, Волков может стать чемпионом UFC
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Непобеждённый российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Магомед Гаджиясулов высказался о карьерных перспективах тяжеловеса и соотечественника Александра Волкова.

«Я думаю, Волков может стать чемпионом. Хотя бы подраться за титул. Он уже давно в этом спорте, постоянно наверху, в топ-5, топ-3. Мне кажется, у него есть шансы стать чемпионом», — сказал Гаджиясулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ACB 6 в Саудовской Аравии, Волков одолел единогласным судейским решением соотечественника Сергея Павловича. В настоящий момент россиянин идёт на серии из четырёх побед.

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