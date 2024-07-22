Вартанян: Сидакову будет проще в UFC, там низкий уровень

Именитый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Эдуард Вартанян высказался о предстоящем переходе в смешанные единоборства олимпийского чемпиона по вольной борьбе соотечественника Заурбека Сидакова.

«Не думаю, что Сидакову стоило начинать свой путь в ММА в российских лигах. Напротив, в Америке ему будет проще, потому что там конкуренция намного ниже. В UFC низкий уровень бойцов. Особенно это касается начинающих. Посмотрите на их рекорды – 7-3, 6-4. Вы когда-нибудь смотрели турниры, проходящие в Apex? Даже не сами турниры, а статистику их участников? Откройте официальный сайт промоушена, там всё есть.

Поймите, в США очень дорого заниматься смешанными единоборствам, потому что там мало платят. Надо работать. В России же всё намного иначе. Тут много бойцов, у которых богатая любительская карьера, и они представляют серьёзную угрозу. Поэтому Сидакову в США будет намного проще, чем здесь», — приводит слова Вартаняна издание MMA.Metaratings.ru.

Заурбеку Сидакову 28 лет. Россиянин является победителем Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония), трёхкратным чемпионом мира (2018, 2019, 2023) и победителем Европейских игр – 2019 в Минске (Беларусь).