Энди Руис высказался о своём возвращении после двух лет отсутствия

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший высказался о предстоящем возвращении на ринг после двух лет отсутствия.

Напомним, 4 августа в Лос-Анджелесе (США) Руис проведёт поединок с соотечественником Джарреллом Миллером.

«Повлияет ли простой? То же меня спрашивали перед боем с Луисом Ортисом, но нужно признаться, что тогда я немного перенервничал.

Конечно, если ты постоянно выступаешь, это сказывается на твоей скорости и реакции, но я не бросал тренироваться. Мы много работали на лапах, много спарринговали. Я чувствую, что моя скорость и комбинационная работа в порядке.

Мы победим. Я не слишком переживаю из-за двухлетнего простоя. Я счастлив, я снова в деле. Это только начало», — сказал Руис в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Руис в 16-летнем возрасте едва не нокаутировал Орловского: