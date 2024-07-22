Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Чимаев и Царукян провели битву взглядов перед началом съёмок реалити-шоу Hype Reality 3

Топовый армянский боец, выступающий в лёгком весе (до 70 кг) UFC, Арман Царукян провёл битву взглядов с известным чеченским атлетом Хамзатом Чимаевым перед началом съёмок третьего сезона реалити-шоу Hype Reality лиги Hardcore FC.

Чимаев и Царукян в рамках шоу будут тренерами конкурирующих между собой команд.

Напомним, 22 июня 2024 года Хамзат Чимаев должен был подраться на турнире UFC в Саудовской Аравии. Борз должен был встретиться с бывшим чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером, однако поединок отменили из-за проблем Хамзата со здоровьем.

13 апреля на турнире UFC 300, который состоялся в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене», Арман Царукян разделил октагон с бывшим обладателем чемпионского пояса UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой завершился победой армянского бойца раздельным решением судей.