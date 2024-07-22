Макгрегор дал обновлённую информацию насчёт состояния своей ноги

Бывший двойной чемпион UFC в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 66 кг) весе ирландец Конор Макгрегор сообщил, что его стопа полностью восстановилась.

«Моя стопа полностью зажила», — написал в своих социальных сетях Конор.

Напомним, 30 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC 303 Макгрегор должен был провести поединок с бывшим претендентом на чемпионский пояс UFC в лёгком весе американцем Майклом Чендлером. Их противостояние должно было стать главным на турнире. Однако бой отменили после того, как ирландский боец сломал мизинец на ноге во время одной из тренировок. В результате в главном бою вечера состоялся реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой, который завершился победой бразильца нокаутом во втором раунде.

Ранее Конор Макгрегор раскритиковал бывшего бойца UFC Майка Перри на своей странице в социальных сетях.