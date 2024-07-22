Белал Мухаммад обещает повторить прыжок Хабиба на UFC 229 после боя с Леоном Эдвардсом

Топовый палестинский боец, выступающий в полусреднем весе UFC (до 77 кг), Белал Мухаммад рассказал, что собирается сделать после боя с действующим обладателем титула UFC в полусреднем дивизионе англичанином Леоном Эдвардсом.

«После поединка я бы в буквальном смысле пошёл в угол к Леону и сделал что-то похожее на то, что сотворил Хабиб после боя с Конором — брошу в них свою капу, буду смеяться и показывать в них пальцем и, возможно, перелезу через клетку и прыгну в брата Леона, Фабиана», — приводит слова Белала портал talkSPORT.

Леон Эдвардс в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, встретился с бывшим временным чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Колби Ковингтоном. Бой завершился победой Эдвардса единогласным решением судей.

Белал Мухаммад, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 288, победил единогласным решением судей бразильца Гилберта Бёрнса.