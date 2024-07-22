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Тренер Эдвардса: сохранится ли за Исламом в 77 кг такая доминация, как и в 70 кг? Не думаю

Тренер Эдвардса: сохранится ли за Исламом в 77 кг такая доминация, как и в 70 кг? Не думаю
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Тренер действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) англичанина Леона Эдвардса Дэйв Ловелл высказался в адрес чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева.

«Леон уже в определённой степени прочувствовал Ислама, поскольку в самом начале карьеры они вместе тренировались в American Top Team. Леон и, конечно же, Ислам проводили борцовские схватки с Хабибом и другими ребятами. Будет ли достаточно сильным Ислам в полусреднем весе? Сохранится ли за ним такая доминация, как и в лёгком весе? Не думаю. Был ли в карьере Махачева такой же точный ударник, как Леон? Нет, у него не было подобных соперников», — приводит слова Дэйва Ловелла портал Bloody Elbow.

Леон Эдвардс в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, встретился с бывшим временным чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Колби Ковингтоном. Бой завершился победой Эдвардса единогласным решением судей.

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