«Это был фарс, это было просто смешно». Биспинг — о поединке Пол — Перри

Член Зала славы UFC Майкл Биспинг подверг критике боксёрский поединок между бывшим бойцом UFC Майком Перри и известным американским блогером Джейком Полом. Бой завершился победой Джейка нокаутом в шестом раунде.

«Когда я шёл на этот бой, то, как и все, горячо поддерживал Майка Перри. Но реальность такова, что он был маленьким в сравнении с габаритами Джейка. В боксе, как и в других боевых единоборствах, есть весовые категории, поскольку для этого есть веские причины. В конкретно этом бою Джейк был крупнее оппонента в два раза. Разница в весе была безумной. Это был фарс, это было просто смешно. Этого поединка никогда не должно было быть, поскольку всё шоу было отстойным», — приводит слова Биспинга портал talkSPORT.

Напомним, изначально Пол должен был провести поединок с легендарным Майком Тайсоном, но из-за проблем со здоровьем у ветерана этот бой был перенесён на ноябрь, а Джейк получил нового соперника. В активе Джейка Пола теперь 10 побед и одно поражение.