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Белал Мухаммад: Хабиб разобрал для меня Леона, он дал мне советы для плана на бой

Белал Мухаммад: Хабиб разобрал для меня Леона, он дал мне советы для плана на бой
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Топовый палестинский боец, выступающий в полусреднем весе UFC, Белал Мухаммад рассказал, что член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов давал ему советы на бой с действующим обладателем титула UFC в категории до 77 кг англичанином Леоном Эдвардсом.

«Общение с Хабибом приносит мне пользу во многих отношениях – как в физическом, так и в ментальном плане. Тренировки с ним и получение от него советов стоят в 20, 30, 40 или даже 50 раз больше, чем тренировки с кем-либо ещё. Просто ощущать его силу, его напор и его знания — бесценно. Хабиб разобрал для меня Леона, он дал мне советы для плана на бой. Его знания безграничны, для меня он величайший боец в истории ММА. Хабиб мне как брат, и я могу в любое время написать ему и попросить совета. Он всегда отвечает. Так что присутствие его в моей жизни буквально бесценно», — приводит слова Белала портал Sports Illustrated.

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