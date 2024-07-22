Боец UFC: я знал, что Джон Джонс хорош, но не представлял, насколько на самом деле

Литовско-британский боец UFC Модестас Букаускас вспомнил о совместных тренировках с действующим обладателем титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом.

«Джонс отличный парень. Мы много времени проводили вместе, тренируясь. Каждый день вместе с Джоном мы занимались джиу-джитсу, борьбой и смешанными единоборствами. Это было невероятно, что мне довелось тренироваться с ним и увидеть величайшего человека всех времён в действии. Он такой приятный парень, всегда гостеприимный и приветливый. Было здорово пройти обучение у него, и это помогло мне обрести уверенность в своих навыках.

У нас было несколько отличных тренировок. Его борцовские навыки находятся на высшем уровне. Я знал, что он хорош, но не представлял, насколько на самом деле. Он обладает невероятной силой в разных позициях. Если он вцепится в тебя, то надо будет сильно постараться, чтобы вырваться», — приводит слова Букаускуса Low Kick MMA.