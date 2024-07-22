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Оппонент Копылова сообщил, что Роман снялся с поединка против него

Оппонент Копылова сообщил, что Роман снялся с поединка против него
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Бразильский боец UFC, выступающий в среднем весе, Бруно Феррейра сообщил, что российский боец UFC Роман Копылов снялся с поединка против него.

«Я снова получил не очень хорошие новости. Мой бой с Романом Копыловым отменяется. Когда вы слышите, что русские не хотят драться со мной, то это правда. На самом деле это происходит уже второй раз. Шарабутдин Магомедов тоже снялся. Любопытно, что оба они ударники», — сообщил Феррейра на своей странице в социальных сетях.

Напомним, их поединок должен был состояться 24 августа в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Vegas 96. На счету 31-летнего Бруно Феррейры 12 побед и одно поражение. В последнем бою бразилец нокаутировал Дастина Штольцфуса локтем с разворота. В UFC у Феррейры три победы и одно поражение.

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