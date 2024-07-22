Леон Эдвардс считает, что превосходит Белала Мухаммада как боец

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг) англичанин Леон Эдвардс высказался в адрес своего оппонента, топового палестинского бойца Белала Мухаммада.

«Все видели, как прошёл первый раунд в нашем поединке. Также помню, каким медлительным он был и как чувствовал себя в клинче. Этого не отнять. Кроме того, технически мой подход к этому поединку был совершенно иным. С нашего первого боя он определённо стал лучше, но я по-прежнему чувствую себя лучшим мастером ММА», — приводит слова Эдвардса портал BJ Penn.

Леон Эдвардс в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, встретился с бывшим временным чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Колби Ковингтоном. Бой завершился победой Эдвардса единогласным решением судей.

Белал Мухаммад, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 288, победил единогласным решением судей бразильца Гилберта Бёрнса.