Блэйдс ответил на обвинения фанатов ММА в том, что тяжеловесы показывают скучные бои

Топовый американский боец Кёртис Блэйдс ответил на обвинения фанатов ММА в том, что бойцы в тяжёлом дивизионе показывают незрелищные бои.

«Мне хотелось бы, чтобы люди принимали во внимание силу тяжей, когда судят нас. Например, они говорят: «О, его нокаутировали! Он чёртов мешок». Нет, ребята, это тяжеловес. Гляньте на второй бой между О'Мэлли и Верой. Такого никогда бы не случилось в нашем весе. Бой просто не смог бы продлиться пять раундов. Просто они бьют не так сильно. Дело не в том, что мы не такие умные. Нам необходимо быть более искусными в том, чтобы наносить удары. Вот почему мне нравится бороться.

В тяжёлом весе борьба представляет собой опасность. Фаны говорят, что у меня стеклянная челюсть. Я был, блин, нокаутирован Дерриком Льюисом, Сергей с Фрэнсисом поймали меня, но не усыпили. До этого в бою с Хантом мне удалось выдержать три реально тяжёлых удара и один чёртов оверхенд. Я «съел» его. Не думаю, что у меня стеклянная челюсть. Всё дело в силе удара тяжеловесов. Это, считайте, другой вид спорта в сравнении с другими категориями.

Знаю, что все хотят увидеть в нашем весе зарубы, типа Гэтжи — Холлоуэй. Но это легковесы. Такого не будет в тяжёлом весе, если только вы не выходите под кайфом, что, к примеру, я не делаю. Этого никогда не произойдёт в тяжёлом дивизионе», — приводит слова Блэйдса портал MMAFighting.