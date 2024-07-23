ESPN представил топ-10 лучших бойцов ММА 21-го века. В нём есть два россиянина

Авторитетный спортивный сайт ESPN представил топ-10 лучших бойцов смешанных единоборств 21-го века.

Топ-10 лучших бойцов смешанных единоборств 21-го века.

1. Джон Джонс (27-1-0-1).

2. Жорж Сен-Пьер (26-2)

3. Андерсон Силва (34-11-0-1)

4. Деметриус Джонсон (33-4-1)

5. Хабиб Нурмагомедов (29-0)

6. Фёдор Емельяненко (40-7-0-1)

7. Рэнди Кутюр (19-11)

8. Чак Лидделл (21-9)

9. Би Джей Пенн (16-14-2)

10. Камару Усман (20-4)

Напомним, в конце октября прошлого года Джон Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. В последнем бою, который проходил в марте прошлого года, Джон победил француза Сириля Гана.