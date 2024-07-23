«Он принесёт огромную пользу моему банковскому счёту». Кроуфорд хочет боя с Канело

Чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд заявил, что предпочёл бы подраться с известным мексиканским атлетом Саулем Альваресом, а не с обладателем титула IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) соотечественником Джароном Эннисом.

«Сейчас я смотрю на бой, который имеет наибольший смысл для меня, и это определённо не Джарон Эннис. Поединок с Альваресом принесёт огромную пользу моему наследию и банковскому счёту, в отличие от противостояния с Джароном. Поскольку, в конце концов, когда бокс уходит из нашей жизни, то что у нас остаётся? У меня будет наследие, о котором люди станут говорить целую вечность. И у меня будет счёт в банке, которого тоже хватило бы на целую вечность», — сказал Кроуфорд в интервью на шоу The MMA Hour.