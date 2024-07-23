Волкановски назвал единственного бойца, способного победить Джона Джонса

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски поделился мнением о британском бойце смешанных единоборств Томе Аспиналле, выступающем в тяжёлой весовой категории промоушена Даны Уайта. Волкановски высказал мнение, что лишь он способен победить чемпиона лиги в тяжёлом весе Джона Джонса.

«Том Аспиналл слишком хорош. Я всегда выберу Тома, если сравнивать его с другими бойцами, потому что считаю, что он настолько же хорош, как и Джон Джонс. Я бы хотел увидеть этот бой. Если кто-то и сможет победить Джона Джонса, так это кто-то вроде Тома Аспиналла. Он действительно может всех удивить. Он не уступит в скорости Джону Джонсу. Этот парень и вправду хорош», – сказал Волкановски на своём канале в YouTube.

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