«Чечня». Хамзат Чимаев показал, как готовится к следующему бою в UFC

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал, как проходит его тренировочный лагерь.

«Чечня», — подписал фотографии Чимаев.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии Чимаев должен был провести поединок с австралийцем Робером Уиттакером, однако бой отменили из-за проблем Хамзата со здоровьем. Вместо Чимаева на бой с австралийцем вышел россиянин Икрам Алискеров. Уиттакер победил его нокаутом в первом раунде.

Новый соперник Хамзата к данному моменту не назывался.

Ранее экс-обладатель чемпионского титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд отреагировал на слова Чимаева.

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