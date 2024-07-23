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Фахретдинов оценил шансы Умара Нурмагомедова в бою с Сэндхагеном

Фахретдинов оценил шансы Умара Нурмагомедова в бою с Сэндхагеном
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ринат Фахретдинов, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), поделился мнением о предстоящем поединке между своим соотечественником Умаром Нурмагомедовым и американцем Кори Сэндхагеном. Спортсмены сразятся 3 августа на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Будет очень хороший бой. Я буду поддерживать моего соотечественника Умара. Думаю, шансы 55 на 45 в пользу Нурмагомедова. А победитель этого боя должен драться за пояс», — сказал Фахретдинов на канале Джеймса Линча в YouTube.

Напомним, в последнем бою Умар единогласным судейским решением одолел дебютанта UFC Бекзата Алмахана, представляющего Казахстан. Сэндхаген в последнем поединке победил единогласным судейским решением соотечественника Роба Фонта.

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