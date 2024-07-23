Возглавляемая Кремлёвым IBA исключена из списка признанных МОК федераций

Международная ассоциация бокса (IBA), возглавляемая Умаром Кремлёвым, исключена из списка признанных федераций. Решение было принято в ходе сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже.

Напомним, в настоящий момент в мировом любительском боксе наблюдается раскол. Он произошёл на фоне внешнеполитической ситуации. В 2023 году была создана альтернативная организация World Boxing, у истоков которой стояли США и Великобритания. После этого часть национальных федераций объявили о своём выходе из Международной ассоциации бокса. IBA в ответ запретила им принимать участие в своих турнирах.

Российские и белорусские боксеры, согласно решению Международной ассоциации бокса (IBA), выступают на международных соревнованиях с использованием национальной символики.

Ранее президент Кремлёв высказался о проведённом турнире «Ночь чемпионов».

Наиболее титулованный боксёр: