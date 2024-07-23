Бокс, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся XXXIII летние Олимпийские игры, в рамках которых, помимо прочего, пройдёт боксёрский турнир. В общей сложности будет разыграно 13 комплектов наград – семь у мужчин и шесть у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих соревнований.

27 июля (время начала поединков везде – московское):

16:30, до 54 кг. Женщины. 1/16 финала

17:18, до 60 кг. Женщины. 1/16 финала

18:06, до 63,5 кг. Мужчины. 1/16 финала

18:38, до 80 кг. Мужчины. 1/16 финала

21:00, до 54 кг. Женщины. 1/16 финала

21:48, до 60 кг. Мужчины. 1/16 финала

22:36, до 63,5 кг. Мужчины. 1/16 финала

23:08, до 80 кг. Мужчины. 1/16 финала;

28 июля:

12:00, до 51 кг. Мужчины. 1/16 финала

12:16, до 57 кг. Мужчины. 1/16 финала

12:32, до 71 кг. Мужчины. 1/16 финала

13:04, до 92 кг. Мужчины. 1/8 финала

13:36, до 50 кг. Женщины. 1/16 финала

14:08, до 66 кг. Женщины. 1/16 финала

16:30, до 57 кг. Мужчины. 1/16 финала

16:46, до 71 кг. Мужчины. 1/16 финала

17:02, до 92 кг. Мужчины. 1/8 финала

17:50, до 50 кг. Женщины. 1/16 финала

18:22, до 66 кг. Женщины. 1/16 финала

21:00, до 71 кг. Мужчины. 1/16 финала

21:16, до 92 кг. Мужчины. 1/8 финала

22:04, до 50 кг. Женщины. 1/16 финала

22:36, до 66 кг. Женщины. 1/16 финала;

29 июля:

12:00, до 60 кг. Женщины. 1/8 финала

12:48, до 63,5 кг. Мужчины. 1/8 финала

13:36, свыше 92 кг. Мужчины. 1/8 финала

16:30, до 60 кг. Женщины. 1/8 финала

17:02, до 63,5 кг. Мужчины. 1/8 финала

17:50, свыше 92 кг. Мужчины. 1/8 финала

21:00, до 60 кг. Женщины. 1/8 финала

21:48, до 63,5 кг. Мужчины. 1/8 финала

22:20, свыше 92 кг. Мужчины. 1/8 финала;

30 июля:

12:00, до 51 кг. Мужчины. 1/8 финала

12:48, до 80 кг. Мужчины. 1/8 финала

13:20, до 54 кг. Женщины. 1/8 финала

14:08, до 57 кг. Женщины. 1/16 финала

16:30, до 51 кг. Мужчины. 1/8 финала

17:18, до 80 кг. Мужчины. 1/8 финала

17:50, до 54 кг. Женщины. 1/8 финала

18:38, до 57 кг. Женщины. 1/16 финала

21:00, до 51 кг. Мужчины. 1/8 финала

21:32, до 80 кг. Мужчины. 1/8 финала

22:36, до 54 кг. Женщины. 1/8 финала

23:08, до 57 кг. Женщины. 1/16 финала;

31 июля:

12:00, до 57 кг. Мужчины. 1/8 финала

12:32, до 71 кг. Мужчины. 1/8 финала

13:04, до 75 кг. Женщины. 1/8 финала

14:08, до 60 кг. Женщины. 1/4 финала

16:30, до 57 кг. Мужчины. 1/8 финала

17:18, до 71 кг. Мужчины. 1/8 финала

18:06, до 75 кг. Женщины. 1/8 финала

18:38, до 60 кг. Женщины. 1/4 финала

21:00, до 57 кг. Мужчины. 1/8 финала

21:48, до 71 кг. Мужчины. 1/8 финала

22:36, до 75 кг. Женщины. 1/8 финала

23:08, до 60 кг. Женщины. 1/4 финала;

1 августа:

12:00, до 50 кг. Женщины. 1/8 финала

12:48, до 66 кг. Женщины. 1/8 финала

13:36, до 54 кг. Женщины. 1/4 финала

13:52, до 63,5 кг. Мужчины. 1/4 финала

14:08, до 92 кг. Мужчины. 1/4 финала

16:30, до 50 кг. Женщины. 1/8 финала

17:18, до 66 кг. Женщины. 1/8 финала

18:06, до 54 кг. Женщины. 1/4 финала

18:38, до 63,5 кг. Мужчины. 1/4 финала

18:54, до 92 кг. Мужчины. 1/4 финала

21:00, до 50 кг. Женщины. 1/8 финала

21:32, до 66 кг. Женщины. 1/8 финала

22:04, до 54 кг. Женщины. 1/4 финала

22:20, до 63,5 кг. Мужчины. 1/4 финала

22:52, до 92 кг. Мужчины. 1/4 финала;

2 августа:

16:30, до 57 кг. Женщины. 1/8 финала

17:34, до 51 кг. Мужчины. 1/4 финала

18:06, до 80 кг. Мужчины. 1/4 финала

18:38, свыше 92 кг. Мужчины. 1/4 финала

21:00, до 57 кг. Женщины. 1/8 финала

22:04, до 51 кг. Мужчины. 1/4 финала

22:36, до 80 кг. Мужчины. 1/4 финала

23:08, свыше 92 кг. Мужчины. 1/4 финала;

3 августа:

16:30, до 57 кг. Мужчины. 1/4 финала

17:02, до 71 кг. Мужчины. 1/4 финала

17:34, до 50 кг. Женщины. 1/4 финала

18:06, до 66 кг. Женщины. 1/4 финала

18:38, до 60 кг. Женщины. 1/2 финала

21:00, до 57 кг. Мужчины. 1/4 финала

21:32, до 71 кг. Мужчины. 1/4 финала

22:04, до 50 кг. Женщины. 1/4 финала

22:36, до 66 кг. Женщины. 1/4 финала

23:08, до 60 кг. Женщины. 1/2 финала;

4 августа:

12:00, до 57 кг. Женщины. 1/4 финала

12:32, до 75 кг. Женщины. 1/4 финала

13:04, до 54 кг. Женщины. 1/2 финала

13:20, до 51 кг. Мужчины. 1/2 финала

13:36, до 63,5 кг. Мужчины. 1/2 финала

13:52, до 80 кг. Мужчины. 1/2 финала

14:08, до 92 кг. Мужчины. 1/2 финала

16:30, до 57 кг. Женщины. 1/4 финала

17:02, до 75 кг. Женщины. 1/4 финала

17:34, до 54 кг. Женщины. 1/2 финала

17:50, до 51 кг. Мужчины. 1/2 финала

18:06, до 63,5 кг. Мужчины. 1/2 финала

18:22, до 80 кг. Мужчины. 1/2 финала

18:38, до 92 кг. Мужчины. 1/2 финала;

6 августа:

22:30, до 71 кг. Мужчины. 1/2 финала

22:46, до 71 кг. Мужчины. 1/2 финала

23:02, до 50 кг. Женщины. 1/2 финала

23:18, до 50 кг. Женщины. 1/2 финала

23:34, до 66 кг. Женщины. 1/2 финала

23:50, до 66 кг. Женщины. 1/2 финала

07.08, 00:06, до 60 кг. Женщины. Финал;

7 августа:

22:30, до 57 кг. Женщины. 1/2 финала

22:46, до 57 кг. Женщины. 1/2 финала

23:02, свыше 92 кг. Мужчины. 1/2 финала

23:18, свыше 92 кг. Мужчины. 1/2 финала

23:34, до 63,5 кг. Мужчины. Финал

23:51, до 80 кг. Мужчины. Финал

08.08, 00:00, до 75 кг. Женщины. 1/2 финала;

8 августа:

22:30, до 57 кг. Мужчины. 1/2 финала

22:46, до 57 кг. Мужчины. 1/2 финала

23:02, до 75 кг. Женщины. 1/2 финала

23:18, до 75 кг. Женщины. 1/2 финала

23:34, до 51 кг. Мужчины. Финал

23:51, до 54 кг. Женщины. Финал;

10 августа:

22:30, до 57 кг. Женщины. Финал

22:47, до 57 кг. Мужчины. Финал

23:16, до 75 кг. Женщины. Финал

23:51, до 92 кг. Мужчины. Финал.

Наиболее титулованный боксёр: