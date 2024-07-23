Бокс, Олимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований

С 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже состоятся XXXIII летние Олимпийские игры, в рамках которых, помимо прочего, пройдёт боксёрский турнир. В общей сложности будет разыграно 13 комплектов наград – семь у мужчин и шесть у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих соревнований.
27 июля (время начала поединков везде – московское):
16:30, до 54 кг. Женщины. 1/16 финала
17:18, до 60 кг. Женщины. 1/16 финала
18:06, до 63,5 кг. Мужчины. 1/16 финала
18:38, до 80 кг. Мужчины. 1/16 финала
21:00, до 54 кг. Женщины. 1/16 финала
21:48, до 60 кг. Мужчины. 1/16 финала
22:36, до 63,5 кг. Мужчины. 1/16 финала
23:08, до 80 кг. Мужчины. 1/16 финала;
28 июля:
12:00, до 51 кг. Мужчины. 1/16 финала
12:16, до 57 кг. Мужчины. 1/16 финала
12:32, до 71 кг. Мужчины. 1/16 финала
13:04, до 92 кг. Мужчины. 1/8 финала
13:36, до 50 кг. Женщины. 1/16 финала
14:08, до 66 кг. Женщины. 1/16 финала
16:30, до 57 кг. Мужчины. 1/16 финала
16:46, до 71 кг. Мужчины. 1/16 финала
17:02, до 92 кг. Мужчины. 1/8 финала
17:50, до 50 кг. Женщины. 1/16 финала
18:22, до 66 кг. Женщины. 1/16 финала
21:00, до 71 кг. Мужчины. 1/16 финала
21:16, до 92 кг. Мужчины. 1/8 финала
22:04, до 50 кг. Женщины. 1/16 финала
22:36, до 66 кг. Женщины. 1/16 финала;
29 июля:
12:00, до 60 кг. Женщины. 1/8 финала
12:48, до 63,5 кг. Мужчины. 1/8 финала
13:36, свыше 92 кг. Мужчины. 1/8 финала
16:30, до 60 кг. Женщины. 1/8 финала
17:02, до 63,5 кг. Мужчины. 1/8 финала
17:50, свыше 92 кг. Мужчины. 1/8 финала
21:00, до 60 кг. Женщины. 1/8 финала
21:48, до 63,5 кг. Мужчины. 1/8 финала
22:20, свыше 92 кг. Мужчины. 1/8 финала;
30 июля:
12:00, до 51 кг. Мужчины. 1/8 финала
12:48, до 80 кг. Мужчины. 1/8 финала
13:20, до 54 кг. Женщины. 1/8 финала
14:08, до 57 кг. Женщины. 1/16 финала
16:30, до 51 кг. Мужчины. 1/8 финала
17:18, до 80 кг. Мужчины. 1/8 финала
17:50, до 54 кг. Женщины. 1/8 финала
18:38, до 57 кг. Женщины. 1/16 финала
21:00, до 51 кг. Мужчины. 1/8 финала
21:32, до 80 кг. Мужчины. 1/8 финала
22:36, до 54 кг. Женщины. 1/8 финала
23:08, до 57 кг. Женщины. 1/16 финала;
31 июля:
12:00, до 57 кг. Мужчины. 1/8 финала
12:32, до 71 кг. Мужчины. 1/8 финала
13:04, до 75 кг. Женщины. 1/8 финала
14:08, до 60 кг. Женщины. 1/4 финала
16:30, до 57 кг. Мужчины. 1/8 финала
17:18, до 71 кг. Мужчины. 1/8 финала
18:06, до 75 кг. Женщины. 1/8 финала
18:38, до 60 кг. Женщины. 1/4 финала
21:00, до 57 кг. Мужчины. 1/8 финала
21:48, до 71 кг. Мужчины. 1/8 финала
22:36, до 75 кг. Женщины. 1/8 финала
23:08, до 60 кг. Женщины. 1/4 финала;
1 августа:
12:00, до 50 кг. Женщины. 1/8 финала
12:48, до 66 кг. Женщины. 1/8 финала
13:36, до 54 кг. Женщины. 1/4 финала
13:52, до 63,5 кг. Мужчины. 1/4 финала
14:08, до 92 кг. Мужчины. 1/4 финала
16:30, до 50 кг. Женщины. 1/8 финала
17:18, до 66 кг. Женщины. 1/8 финала
18:06, до 54 кг. Женщины. 1/4 финала
18:38, до 63,5 кг. Мужчины. 1/4 финала
18:54, до 92 кг. Мужчины. 1/4 финала
21:00, до 50 кг. Женщины. 1/8 финала
21:32, до 66 кг. Женщины. 1/8 финала
22:04, до 54 кг. Женщины. 1/4 финала
22:20, до 63,5 кг. Мужчины. 1/4 финала
22:52, до 92 кг. Мужчины. 1/4 финала;
2 августа:
16:30, до 57 кг. Женщины. 1/8 финала
17:34, до 51 кг. Мужчины. 1/4 финала
18:06, до 80 кг. Мужчины. 1/4 финала
18:38, свыше 92 кг. Мужчины. 1/4 финала
21:00, до 57 кг. Женщины. 1/8 финала
22:04, до 51 кг. Мужчины. 1/4 финала
22:36, до 80 кг. Мужчины. 1/4 финала
23:08, свыше 92 кг. Мужчины. 1/4 финала;
3 августа:
16:30, до 57 кг. Мужчины. 1/4 финала
17:02, до 71 кг. Мужчины. 1/4 финала
17:34, до 50 кг. Женщины. 1/4 финала
18:06, до 66 кг. Женщины. 1/4 финала
18:38, до 60 кг. Женщины. 1/2 финала
21:00, до 57 кг. Мужчины. 1/4 финала
21:32, до 71 кг. Мужчины. 1/4 финала
22:04, до 50 кг. Женщины. 1/4 финала
22:36, до 66 кг. Женщины. 1/4 финала
23:08, до 60 кг. Женщины. 1/2 финала;
4 августа:
12:00, до 57 кг. Женщины. 1/4 финала
12:32, до 75 кг. Женщины. 1/4 финала
13:04, до 54 кг. Женщины. 1/2 финала
13:20, до 51 кг. Мужчины. 1/2 финала
13:36, до 63,5 кг. Мужчины. 1/2 финала
13:52, до 80 кг. Мужчины. 1/2 финала
14:08, до 92 кг. Мужчины. 1/2 финала
16:30, до 57 кг. Женщины. 1/4 финала
17:02, до 75 кг. Женщины. 1/4 финала
17:34, до 54 кг. Женщины. 1/2 финала
17:50, до 51 кг. Мужчины. 1/2 финала
18:06, до 63,5 кг. Мужчины. 1/2 финала
18:22, до 80 кг. Мужчины. 1/2 финала
18:38, до 92 кг. Мужчины. 1/2 финала;
6 августа:
22:30, до 71 кг. Мужчины. 1/2 финала
22:46, до 71 кг. Мужчины. 1/2 финала
23:02, до 50 кг. Женщины. 1/2 финала
23:18, до 50 кг. Женщины. 1/2 финала
23:34, до 66 кг. Женщины. 1/2 финала
23:50, до 66 кг. Женщины. 1/2 финала
07.08, 00:06, до 60 кг. Женщины. Финал;
7 августа:
22:30, до 57 кг. Женщины. 1/2 финала
22:46, до 57 кг. Женщины. 1/2 финала
23:02, свыше 92 кг. Мужчины. 1/2 финала
23:18, свыше 92 кг. Мужчины. 1/2 финала
23:34, до 63,5 кг. Мужчины. Финал
23:51, до 80 кг. Мужчины. Финал
08.08, 00:00, до 75 кг. Женщины. 1/2 финала;
8 августа:
22:30, до 57 кг. Мужчины. 1/2 финала
22:46, до 57 кг. Мужчины. 1/2 финала
23:02, до 75 кг. Женщины. 1/2 финала
23:18, до 75 кг. Женщины. 1/2 финала
23:34, до 51 кг. Мужчины. Финал
23:51, до 54 кг. Женщины. Финал;
10 августа:
22:30, до 57 кг. Женщины. Финал
22:47, до 57 кг. Мужчины. Финал
23:16, до 75 кг. Женщины. Финал
23:51, до 92 кг. Мужчины. Финал.