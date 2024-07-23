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Умар Кремлёв жёстко отреагировал на исключение IBA из списка признанных МОК федераций

Умар Кремлёв жёстко отреагировал на исключение IBA из списка признанных МОК федераций
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) исключить IBA из списка признанных федераций. Напомним, решение было принято в ходе сессии МОК в Париже.

«IBA — это кость в горле МОК. Сейчас они ущемляют спортсменов, так как только в IBA есть призовые на чемпионатах, только в нашей организации допущены спортсмены из России и Беларуси с флагом страны и гимном. Мы независимая и прозрачная организация, которая не допускает дискриминации. А МОК, в свою очередь, ведёт себя словно фашисты, устраивая геноцид спортсменов по национальному признаку и принимая политизированные решения. МОК боится собственной тени!» — приводит слова Кремлёва пресс-служба IBA.

Отметим, что боксёры из Российской Федерации и Беларуси, согласно решению IBA, выступают на международных соревнованиях с использованием национальной символики.

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