Топурия показал шорты и перчатки, в которых сразится с Холлоуэем

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Илия Топурия продолжает подготовку к первой защите титула против американского экс-чемпиона Макса Холлоуэя, которая, как ожидается, состоится в октябре.

Грузинский боец опубликовал фотографию в шортах и перчатках, в которых он выступит в предстоящем бою.

Фото: из личного архива Илии Топурии

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В феврале на UFC 298 Топурия завоевал чемпионский титул, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.

32-летний Холлоуэй в своём последнем бою на UFC 300 в апреле нокаутировал в пятом раунде соотечественника Джастина Гэтжи. Поединок прошёл в лимите лёгкого веса (до 70 кг).