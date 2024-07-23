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Кремлёв: нет организации, кроме IBA, способной работать на столь высоком уровне

Кремлёв: нет организации, кроме IBA, способной работать на столь высоком уровне
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался о её перспективах после исключения МОК из списка признанных федераций.

«Наша боксёрская семья не должна ничего бояться. Мы знаем, куда хотим двигаться, и знаем, как туда добраться. Все могут увидеть, что мы делаем и на что мы способны. Наши главные турниры, чемпионаты мира и «Ночи чемпионов», являются демонстрацией наших возможностей.

Нет организации, кроме IBF, способной работать на столь высоком уровне и создающей условия для успешных отношений с национальными федерациями, спортсменами и тренерами. Дезинформация наших национальных федераций от других организаций — это нехорошо, но мы указываем на правду. Таков наш путь», — приводит слова Кремлёва издание Inside the Games.

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