БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Алексеевой объяснил её проваленный допинг-тест

Менеджер Алексеевой объяснил её проваленный допинг-тест
Аудио-версия:
Комментарии

Александр Скаредин, менеджер российского бойца UFC Ирины Алексеевой, прокомментировал новость о её проваленном допинг-тесте.

«Да особо комментариев нет. Была одна положительная проба — грешим на спортивное питание. Остальные пробы после были чистыми. Бесполезно ли было что-то доказывать? Да, конечно. Даже если субстанция попала в тело случайно, то это всё равно нарушение. Так что ждём октября», — цитирует Скаредина Legalbet.Kz.

Напомним, ранее стало известно, что в допинг-пробах Алексеевой, взятых от 21 июня 2023 года, были обнаружены следы экзогенного тестостерона. Теперь россиянка должна будет отбыть 12-месячную дисквалификацию.

Отметим, что Алексеева сохраняет право выступить на турнире UFC в октябре, поскольку Антидопинговое агентство США (USADA) вовремя не проинформировало бойцовский промоушен о нарушении россиянки.

Материалы по теме
Алексеева — о своей дисквалификации: допинг у меня нашли, по-видимому, из святого духа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android