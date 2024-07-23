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WBA заявила о готовности дать титульный бой Джейку Полу

WBA заявила о готовности дать титульный бой Джейку Полу
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Президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса прокомментировал очередную победу американского видеоблогера Джейка Пола на профессиональном ринге.

Напомним, на минувших выходных в штате Флорида (США) Пол досрочно остановил в шестом раунде экс-бойца UFC Майка Перри.

По словам Мендосы, он готов организовать Полу титульный бой с бывшим чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

«Я не против боя Джейка Пола и Хулио Сезара Чавеса-младшего за чемпионский титул», — написал Мендоса в социальной сети X (ранее Twitter).

Джейку Полу 27 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году и имеет на своём счету 10 побед (семь – досрочных) и одно поражение.

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